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Furkan 13 sayı attı

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımının Boston Celtics'e 113-96 yenildiği hazırlık maçında 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı

10 Ekim 2017 Salı 11:06
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Furkan 13 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımının Boston Celtics'e 113-96 yenildiği hazırlık maçında 13 sayıyla mücadele etti.

NBA'de yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında Philadelphia 76ers, Boston Celtics'e konuk oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 113-96 kaybettikleri ve kenardan gelerek 19 dakika süre aldığı mücadelede 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Philadelphia'da Ben Simmons 15, Markelle Fultz 12 sayı attı.

Boston Celtics'te Semi Ojeleye 16, Terry Rozier ve Abdel Nader 15'er sayı üretti. Diğer bir hazırlık maçında ise Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks, sahasında Memphis Grizzlies'ı 100-88 yendi. Ev sahibi ekipte ilk 5'te başlayan Ersan İlyasova, 22 dakika görev yaptığı karşılaşmayı 7 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle tamamladı. Atlanta'da Dennis Schroder 21, Memphis'te James Ennis 14 sayıyla takımlarının en skorer isimleri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Boston CelticsFurkan KorkmazNBAPhiladelphia 76ersSpor
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