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Furkan, Yaz Ligi'nde coştu

NBA Yaz Ligi mücadelesinde Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz, Boston Celtics potasına 40 sayı gönderdi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:24
Furkan, Yaz Ligi'nde coştu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, takımının Boston Celtics ile oynadığı hazırlık maçında 40 sayı atarak tarihe geçti.

Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics'e 95-89 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan milli basketbolcu, 8'i üç sayılık olmak üzere 40 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmalık performansıyla göz doldurdu.

Milli basketbolcu, bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan beşinci oyuncu olmayı başardı.

Cedi'den "double-double"

Cleveland Cavaliers'ın Washington Wizards'ı 72-59 mağlup ettiği karşılaşmaya ise Cedi Osman'ın performansı damga vurdu. Cavaliers'ta karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 31 dakika sahada kalan Cedi, 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, ayrıca 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

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Amerikan Basketbol LigiBasketbolBoston CelticsFurkan KorkmazNBA Yaz Ligi
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