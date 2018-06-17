Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009

Furkan’dan taraftara çağrı

​​​​​​​A Milli Basketbol Takımı’nın oyuncusu Furkan Korkmaz, “Türk oyuncular her zaman kendi seyircisi önünde daha cesur oynuyor. Yine böyle olacağını umuyorum” dedi

17 Haziran 2018 Pazar 17:43
Furkan’dan taraftara çağrı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers’ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Ukrayna ve İsveç’le oynayacağı maçlar için Ankaralı basketbolseverlerden destek istedi. Furkan Korkmaz, milli takımın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 28 Haziran’da Ukrayna ve 1 Temmuz’da İsveç ile Ankara Spor Salonu’nda yapacağı karşılaşmalar öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

‘Cesur oynuyoruz’

Taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Furkan, “Ankara’da büyük bir salon var. Orada seyirci desteğini arkamıza alacağımıza inanıyorum. Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları keyifli olacak. Türk oyuncular her zaman kendi seyircisi önünde daha cesur oynuyor. Yine böyle olacağını umuyorum. Ankara seyircisi ile bütünleşerek çok güzel bir atmosfer oluşturacağız.” ifadelerini kullandı. Milli takım forması giymenin kendisi için ayrı bir duygu olduğunun altını çizen Furkan Korkmaz, “Sezon içerisinde oynanan maçları ABD’de takip ettik ve bu durum bizleri mutsuz etti. Orada olmayı çok istedik ama yeni kurallar bizleri etkiledi.” şeklinde görüş belirtti.

‘Yükselişe geçeceğim’

Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almanın kendisi için çok değerli olduğunu aktaran genç oyuncu, “2010 yılında düzenlenen organizasyonda çok küçüktüm. Hidayet ağabey ve Kerem ağabey forma giydiğinde taraftar olarak maçları izliyordum. Dünya Kupası ortamı ve atmosferi çok farklı. Avrupa şampiyonası ve olimpiyat elemelerinden bile farklı. Orada olmak benim hayallerimden biri. Altyapılarda olduğu gibi A takım seviyesinde de başarılı olmak istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu. NBA’ye alışma sürecinin uzun sürmediğini belirten Furkan, “İki aylık bir dönemin ardından hem ortama hem de arkadaşlarıma alıştım. Ailem de benim yanımdaydı. Sadece sakatlık dönemi beni etkiledi. İki ay boyunca yürüyemedim ve bu durum beklediğimden de uzun sürdü. Sonrasında bu açığımı kapattım. Yeniden forma girerek yükselişe geçeceğime inanıyorum. Büyük isimlerle birlikte oynamak benim için büyük bir tecrübe. Umarım ben de gelecek sezondan itibaren onlarla daha çok boy gösteririm.” diyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Furkan KorkmazA Milli Erkek Basketbol TakımıAnkaraIsveçUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Amacımız maçları kazanmak’
‘Amacımız maçları kazanmak’
Ömer Aşık, milli formayı istiyor
Ömer Aşık, milli formayı istiyor
Fenerbahçe potada durdurulamıyor
Fenerbahçe potada durdurulamıyor
Galatasaray ile yolları ayrıldı
Galatasaray ile yolları ayrıldı
Efes'te ikinci imza Sertaç'tan
Efes'te ikinci imza Sertaç'tan
Fener şampiyonluk için oynayacak
Fener şampiyonluk için oynayacak
Anadolu Efes transfere başladı
Anadolu Efes transfere başladı
Potada heyecan sürüyor
Potada heyecan sürüyor
NBA'in en büyüğü yine değişmedi
NBA'in en büyüğü yine değişmedi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim