Galatasaray ile yolları ayrıldı

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Marina Maljkovic'in önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı ekipte olmayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezonda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonluğunu sarı-kırmızılı takımla yaşayan Marina Maljkovic ile önümüzdeki sezonla ilgili görüşmeler yapıldığı belirtilerek, "Sayın Maljkovic, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemiş ve kulübümüzden ayrılmayı talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda kulübümüz, kendisinin bu isteğini kabul etmiş ve Marina Maljkovic ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada tecrübeli antrenöre ve yardımcısı Milos Paden'e teşekkür edildi.