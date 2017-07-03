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Galatasaray'ın kaptanı Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray’dan ayrılan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

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Galatasaray'ın kaptanı Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray’dan ayrılan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu Sinan Güler ile güçlendiriyor. 1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek. Sinan Güler’e Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

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BasketbolFenerbahçeSinan Güler
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