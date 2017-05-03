Galatasaray kader maçında

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında yarın saat 20.00’de Fenerbahçe ile Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Saha avantajı Fenerbahçe olduğu olduğu için ilk iki maç sarı-lacivertli ekibin sahasında oynanırken, seri sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Abdi İpekçi Spor Salonu’na taşındı. Play-Off yarı finalinin ilk iki maç Metro Enerji Spor Salonu’nda oynandı. Bu maçlarda Fenerbahçe; 83-61 ve 97-73’lük skorlarla galip ayrılarak, seride 2-0 öne geçti ve final için avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, parkeye seriyi uzatmak için çıkacakken, sarı-lacivertliler de galip gelip adını finale yazdırmak için mücadele edecek.