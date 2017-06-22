Galatasaray’a veda etti

Yeni sezonda Başantrenör Erman Kunter ile devam edecek olan Galatasaray Odeabank’da ilk ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların Amerikalı pivotu Alex Tyus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığı belirtti. 29 yaşındaki oyuncu, sezonun iyi geçmediği belirterek, “Benim kariyerimde hem kişilik hem sporcu olarak büyük bir tecrübe oldu. 6 yıllık profesyonel sporcu, 5 yıllık Euroleague oyuncusu olarak İstanbul’da geride bıraktığım son iki yıl çok fazla şey görmemi sağladı. Harika takım arkadaşları ve aynı yolda olduğum insanlarla yola devam etmek çok güzeldi. Hala bu maratonun içerisindeyim” diye konuştu. Tyus, takıma 2016 yılında Anadolu Efes’den katılmıştı. Başarılı oyuncu Galatasaray Odeabank ile bu sezon THY Euroleague’de 10.0 sayı, 5.2 ribaund ve 1.5 blok ortalaması mücadele etmişti.

Galatasaray'ın kamp programı belli oldu

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına 14 Ağustos'ta başlayacak. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Erman Kunter yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, kamp için 28 Ağustos'ta İtalya'nın Bormio kentine gidecek. Galatasaray Odeabank, 9 Eylül'e kadar sürecek kampta 5 hazırlık maçı yapacak. Bormio'daki kampın ardından 13 Eylül'de Fransa'nın Angers şehrinde düzenlenecek Prostar Turnuvası'na katılacak sarı-kırmızılı takım, 3 karşılaşma oynayıp yurt dışı kampını tamamlayacak. Galatasaray Odeabank, 20-23 Eylül'de Bursa'da düzenlenen Cevat Soydaş Turnuvası'nda 3 maç oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi son hazırlıklarını ise TÜBAD Turnuvası'na katılarak tamamlamayı planlıyor.