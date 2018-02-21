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"Galibiyet bize avantaj sağlayacaktır"

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Furkan Aldemir, "İnşallah hem İsveç'te hem de Letonya'da galibiyet alarak ülkemize mutlu bir şekilde döneceğiz" dedi

21 Şubat 2018 Çarşamba 11:23
"Galibiyet bize avantaj sağlayacaktır"

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Aldemir, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsveç ve Letonya ile yapacakları maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Furkan, Letonya ve Ukrayna'yı yenip gruba 2'de 2 yaparak başladıklarını belirterek, "İlk iki maçı kazanmamız takımın öz güveni açısından çok iyi oldu. Genç ve yeni bir takımız. Böyle maçları kazanmak, hem öz güven hem de takım içerisindeki uyumu sağlamak açısından önemliydi." dedi. İsveç'i çok iyi tanımadığını ama karşılarında seyircisi önünde savaşan bir takım bulacaklarını düşündüğünü dile getiren Furkan, şöyle devam etti:

"Gruptan birinci olarak çıkmamız lazım. Bunun bilincinde ilerliyoruz. Dolu bir salonda oynayacağız. Oraya, bunları bilerek gidiyoruz. Biz de savaşacağız ve galibiyet için oynayacağız. İnşallah hem İsveç'te hem de Letonya'da galibiyet alarak ülkemize mutlu bir şekilde döneceğiz." Furkan, üst grupta daha kaliteli ekiplerle karşılaşacaklarını ve çekişmeli maçlar oynayacaklarını vurgulayarak, "Buradan üst gruba taşıyacağımız her galibiyet bize avantaj sağlayacaktır. Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. O yüzden aldığımız her galibiyet bizim için ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Türk oyuncuların süre bulması gerekiyor"

Furkan Aldemir, Türk basketbolcuların kulüp takımlarında daha fazla süre bulmaları gerektiğini belirtti. Oyuncuların kendilerini antrenmandan ziyade, oynayarak geliştireceğini vurgulayan Furkan, "Oynayarak milli takıma gelen oyuncu, daha fazla öz güven hisseder. Bu da milli takım için daha başarılı olmasını sağlar. Türk basketbolunun gelişmesini istiyorsak, Türk oyuncuların süre bulması gerekiyor. Türk basketbolcular ne kadar çok oynarsa, milli takım için o kadar daha iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir geçiş dönemi yaşadıklarını anlatan Furkan, şunları kaydetti: "Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Ayrıca NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) forma giyen Cedi Osman, Furkan Aldemir, Ersan İlyasova ve Ömer Aşık gibi oyuncularımız var. Onlar da bize katkı yapacak. Sezon içerisinde takımı diri tutmak istiyoruz. Bu genç ve yeni kadroyla Dünya Şampiyonası'na giderek, orada başarı elde etmek istiyoruz." Yoğun maç fikstürüne de değinen Furkan, "Hem fiziksel hem de mental açıdan kolay değil. Oyuncular yoruluyor ama kendimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz, bundan kaçmak diye bir şey olmaz. Milli takım için oynamak ise farklı bir duygu. Biz hazır olarak maçlara çıkmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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2019 FIBA Dünya KupasıAvrupa ElemeleriB GrubuBasketbolFurkan AldemirIsveçLetonyaMilli Erkek Basketbol Takımı
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