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Galibiyet LeBron ile geldi

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen LeBron James, Brooklyn Nets karşısındaki 31 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik performansıyla bu sezon 12. kez "triple double" yaptı

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:03
Galibiyet LeBron ile geldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 31 sayı, 12 ribaunt, 11 asist ürettiği maçta, Brooklyn Nets'i 129-123 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Brooklyn Nets karşılaşmasını kazandı. Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 31 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bu sezon 12'nci, kariyerinde 67. kez "triple double"a imza attı. Cavaliers'ta George Hill 26 sayı, 5 asist, 3 top çalma, Kyle Korver 18 sayı ve Larry Nance 10 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu. Maça ilk 5'te başlayan Cedi Osman ise 17 dakikada 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist üretti.

Nets cephesinde D'Angelo Russell 25 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Caris LeVert 18 sayı, DeMarre Carroll 16 sayı, 6 ribaunt ve Spencer Dinwiddie 11 sayı, 11 asistle mücadele etti.

Heat'i, Wade taşıdı

Miami Heat, Dwyane Wade'in bitime 5.9 saniye kala attığı basketle Philadelphia 76ers'ı 102-101 mağlup etti. Ev sahibi Heat'in all-star gardı Wade, takımının son 17 sayısının 15'ine imza attığı mücadeleyi, 27 sayıyla tamamladı. Goran Dragic 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Hasan Whiteside ise 15 sayı, 11 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla galibiyette önemli rol oynadı. 76ers'ta Joel Embiid'in 23 sayı, 8 ribaunt ve Dario Saric'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 118-103

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 129-123

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 102-101

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 104-107

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 116-99

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 120-122

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolDwyane WadeLeBron JamesNBA
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