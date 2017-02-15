Galibiyetin mimari Cousins oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 97-96 yenen Sacramento Kings'in all-star forveti DeMarcus Cousins, 40 sayı barajını bu sezon 4. kez geçti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Sacramento Kings, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 97-96 mağlup ederek arka arkaya 4. galibiyetini elde etti. Kings'in all-star forveti DeMarcus Cousins, 40 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle "double double"a imza attı. Cousins, bu sezon 4'üncü, kariyerinin 9'uncu 40 sayılık performansını sergiledi. Darren Collison da 13 sayı, 8 asist, 5 ribautluk katkı sundu. Lou Williams, 29 sayı ve 5 asistle Lakers'ın en etkili ismi oldu.

Wiggins'in 41 sayısı yetmedi

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves deplasmanından 116-108 galip ayrıldı. Cavaliers'ta LeBron James 25 sayı, 14 asist, 8 ribaunt ve Kyrie Irving 25 sayı, 7 asistle oynadı. Channing Frye 21 sayı, 10 ribaunt, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Timberwolves'ta 37'si ilk 3 çeyrekte 41 sayı kaydeden Andrew Wiggins, kariyerinde 3. kez 40 sayı barajını aştı. Karl-Anthony Towns ise 26 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Bulls, Raptors'ı art arda 11. kez yendi

Chicago Bulls ile Toronto Raptors arasındaki mücadeleyi, 105-94 ev sahibi Bulls kazandı. Raptors'a karşı peş peşe 11. galibiyetini alan Bulls'ta kenardan oyuna giren Doug McDermott 20 sayı, 5 ribaunt ve Jimmy Butler 19 sayı, 12 asist, 4 top çalmayla maçı tamamladı. Raptors'ta Kyle Lowry'nin 22 sayı, DeMar DeRozan'ın 18 sayı, 5 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 12 sayı, 9 ribauntluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 14 maçla devam edilecek.