Galibiyetin mimarı Towns

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı mücadelesinde Minnesota Timberwolves ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 110-109 mağlup etti.
NBA'de bir maç oynandı. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Portland Trail Blazers, deplasmanda Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geldi. Timberwolves, Blazers'ı 110-109 yenerken, ev sahibi ekipte 34 sayı, 12 ribaunt ile oynayan Karl-Anthony Towns ve 29 sayı, 3 ribauntluk performans sergileyen Andrew Wiggins galibiyette önemli rol oynadı. Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 29 ve Al-Farouq Aminu'nun 20 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 11 maçla devam edilecek.