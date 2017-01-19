Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

"Gelecek sene NBA'deyim"

Darüşşafaka Doğuş'un Hırvat oyuncusu Zizic, gelecek sezon Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyeceğini söyledi

19 Ocak 2017 Perşembe 12:21
"Gelecek sene NBA'deyim"

Yeşil-siyahlıların 2016'nın son ayında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Ante Zizic, açıklamalarda bulundu. Boston Celtics tarafından 2016 NBA draftı ilk turunda 23. sıradan seçilen basketbolcu, Darüşşafaka Doğuş ile ilk kez ülkesinin dışında bir sezon geçireceğini belirterek, "Bu yaz NBA'e gideceğim. Orada oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Gelecek sezon NBA'de olacağım." dedi. Çok iyi bir takıma geldiğinin altını çizen Zizic, "Harika bir başantrenör ve oyuncular var. Bana ilk günden itibaren çok yardımcı oldular. Kolay uyum sağladığımı düşünüyorum. 1-2 gün içerisinde takımın bir parçası oldum." ifadelerini kullandı.

"İlk maçımda çok değişik duygular hissettim" 
Kariyerinde ilk kez, Barcelona Lassa karşılaşmasıyla THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Zizic, çok heyecanlandığını belirterek, "İlk maçımda çok değişik duygular hissettim. İmza attıktan birkaç gün sonra THY Avrupa Ligi'nin en büyük takımlarından birine karşı oynamak tarif edilemez bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu. 

Wilbekin: Play-off için şanslı durumdayız
Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seviyede basketbol oynamaya devam etmeleri halinde THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
BasketbolDarüşşafaka DoğuşAnte Zizic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal tur için oynayacak
Kartal tur için oynayacak
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Cedi Osman'dan kötü haber
Cedi Osman'dan kötü haber
Durant varsa sorun yok
Durant varsa sorun yok
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim