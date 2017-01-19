Yeşil-siyahlıların 2016'nın son ayında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Ante Zizic, açıklamalarda bulundu. Boston Celtics tarafından 2016 NBA draftı ilk turunda 23. sıradan seçilen basketbolcu, Darüşşafaka Doğuş ile ilk kez ülkesinin dışında bir sezon geçireceğini belirterek, "Bu yaz NBA'e gideceğim. Orada oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Gelecek sezon NBA'de olacağım." dedi. Çok iyi bir takıma geldiğinin altını çizen Zizic, "Harika bir başantrenör ve oyuncular var. Bana ilk günden itibaren çok yardımcı oldular. Kolay uyum sağladığımı düşünüyorum. 1-2 gün içerisinde takımın bir parçası oldum." ifadelerini kullandı.
"Gelecek sene NBA'deyim"
Darüşşafaka Doğuş'un Hırvat oyuncusu Zizic, gelecek sezon Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyeceğini söyledi
Yeşil-siyahlıların 2016'nın son ayında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Ante Zizic, açıklamalarda bulundu. Boston Celtics tarafından 2016 NBA draftı ilk turunda 23. sıradan seçilen basketbolcu, Darüşşafaka Doğuş ile ilk kez ülkesinin dışında bir sezon geçireceğini belirterek, "Bu yaz NBA'e gideceğim. Orada oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Gelecek sezon NBA'de olacağım." dedi. Çok iyi bir takıma geldiğinin altını çizen Zizic, "Harika bir başantrenör ve oyuncular var. Bana ilk günden itibaren çok yardımcı oldular. Kolay uyum sağladığımı düşünüyorum. 1-2 gün içerisinde takımın bir parçası oldum." ifadelerini kullandı.