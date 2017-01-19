"Gelecek sene NBA'deyim"

Yeşil-siyahlıların 2016'nın son ayında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımından kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Ante Zizic, açıklamalarda bulundu. Boston Celtics tarafından 2016 NBA draftı ilk turunda 23. sıradan seçilen basketbolcu, Darüşşafaka Doğuş ile ilk kez ülkesinin dışında bir sezon geçireceğini belirterek, "Bu yaz NBA'e gideceğim. Orada oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Gelecek sezon NBA'de olacağım." dedi. Çok iyi bir takıma geldiğinin altını çizen Zizic, "Harika bir başantrenör ve oyuncular var. Bana ilk günden itibaren çok yardımcı oldular. Kolay uyum sağladığımı düşünüyorum. 1-2 gün içerisinde takımın bir parçası oldum." ifadelerini kullandı.



"İlk maçımda çok değişik duygular hissettim"

Kariyerinde ilk kez, Barcelona Lassa karşılaşmasıyla THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Zizic, çok heyecanlandığını belirterek, "İlk maçımda çok değişik duygular hissettim. İmza attıktan birkaç gün sonra THY Avrupa Ligi'nin en büyük takımlarından birine karşı oynamak tarif edilemez bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.

Wilbekin: Play-off için şanslı durumdayız

Darüşşafaka Doğuş'un ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seviyede basketbol oynamaya devam etmeleri halinde THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalacaklarını söyledi.