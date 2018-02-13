"Gerginliğe dahil olmuyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasındaki gerginlikle ilgili, "Biz bu konuya federasyon olarak mümkün olduğunca dahil olmamaya çalışıyoruz ve herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz." dedi.

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın basın toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkoğlu, toplantıda Obradovic ve Ataman arasında yaşanan gerginlikle ilgili soruyu şöyle cevapladı: "Sporun içerisinde bu tip olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Bunlar sporun heyecanını biraz daha artıran durumlardır. İkisi de olgun insan. İkisi de benden büyük. İnsanlara nasıl davranacaklarını söyleyecek değiliz. Zeljko Obradovic, Türk basketboluna bana göre çok şey katmıştır. Geçen seneki başarısı ortada. Kupada yarın güzel bir basketbol izleyeceğiz. Bunlar sporun içinde var. Biz bu konuya federasyon olarak mümkün olduğunca dahil olmamaya çalışıyoruz ve herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz."

Türkoğlu, Türkiye Kupası'nın heyecanına da dikkati çekerek, "Eleme sistemi heyecanı artırıyor. Tek maç üzerinden oynanıyor. PTT'ye de teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmayı hak eden 8 takım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Türk basketbolu hak ettiği yerde olacaktır. Bu güzel turnuvayı gerek televizyon başındakiler gerekse salona gelecek binlerce taraftar keyifle izleyecek. Çok kaliteli takımlar var. Seyircisi bol olan, keyifli bir 4 gün izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.