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Gerilimli seride ikinci raund

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında yarın karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesi seride 1-0 önde bulunuyor

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Gerilimli seride ikinci raund

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek.

İlk maçı dün sahasında özellikle son çeyrekteki performansıyla 78-70 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, seride 1-0 önde bulunuyor. Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın mutlu sona ulaşacağı seride Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı da kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe ise seride durumu eşitleyip saha ve seyirci avantajını ele geçirmeyi hedefliyor. Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak serinin ikinci maçı saat 19.00'da başlayacak.
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