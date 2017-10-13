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Giresun Beşiktaş'ı yenmek istiyor

Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Uvalin, "İstanbul deplasmanında kazanarak ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

13 Ekim 2017 Cuma 10:44
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Giresun Beşiktaş'ı yenmek istiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'a konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Mihailo Uvalin, zorlu maçta iyi mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Uvalin, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan maçı hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Deplasmanda kazanmayı arzu ettiklerini ifade eden Uvalin, şunları aktardı: "Sezona Muratbey Uşak galibiyetiyle başladık. İkinci haftada Beşiktaş Sompo Japan ile deplasmanda oynayacağız. Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Kazanmak için rakibimizden daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor ve asla pes etmeyeceğiz. İstanbul deplasmanında kazanarak ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." Uvalin, ABD'li Quinton Hosley'in lisans işlemlerinin tamamlandığını ve bu oyuncunun Beşiktaş Sompo Japan karşılaşmasında takımdaki yerini alabileceğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başantrenörü Mihailo UvalinGiresunTahincioğlu Basketbol Süper LigiYeşilgiresun Belediyespor
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