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Griffin takasla gitti

Los Angeles Clippers forması giyen ABD'li basketbolcu Griffin, Detroit Pistons'a transfer oldu

30 Ocak 2018 Salı 10:07
Griffin takasla gitti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Detroit Pistons, Los Angeles Clippers'tan ABD'li oyuncu Blake Griffin'i takasla kadrosuna kattı.

Pistons Kulübünden yapılan açıklamada, Griffin'in takası karşılığında Los Angeles Clippers'a Tobias Harris, Avery Bradley ve Boban Marjanovic'in gönderildiği bildirildi. Açıklamada, Clippers'ın ayrıca Detroit'ten draft hakkı aldığı, Los Angeles ekibinden Brice Johnson ve Willie Reed'in ise Pistons'a katıldığı kaydedildi. Los Angeles Clippers tarafından 2009 yılında birinci sıradan draft edilen 28 yaşındaki Griffin, kariyerinde 5 kez all-star seçildi. 2011'de yılın çaylağı olan ABD'li basketbolcu, aynı sene smaç yarışmasını kazandı. Griffin, bu sezon 33 maçta 22,6 sayı, 7,9 ribaunt ve 5,4 asist ortalamasıyla oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolBlake GriffinDetroit PistonsLos Angeles ClippersNBA
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