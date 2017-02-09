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"G.Saray maçı büyük önem taşıyor"

Banvit için Galatasaray Odeabank maçı büyük önem taşıyor

09 Şubat 2017 Perşembe 12:00
"G.Saray maçı büyük önem taşıyor"

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit Basketbol Kulübü'nün başkanı Özkan Kılıç, 13 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Galatasaray Odeabank maçının kendileri açısından önemli olduğunu söyledi

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray Odeabank'ın değerli oyuncu kadrosuna sahip bir takım olduğunu belirterek, ''Ligin ilk devresinde İstanbul'da oynadığımız karşılaşmayı kazanma başarısını göstermiştik. Pazartesi günü oynayacağımız Galatasaray Odeabank maçı, ligde bulunduğumuz durumu korumak ve üst sıraları zorlamak adına çok büyük önem taşıyor.'' ifadesini kullandı. Türkiye Kupası'na da değinen Kılıç, "Kulüp olarak hedefimiz, adım adım düşünerek son güne kadar organizasyonun içinde kalmaya çalışmaktır. Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakibimiz Beşiktaş Sompo Japon olacak. Lig maçında kaybettiğimiz rakibimize karşı bu kez kazanarak adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz. Amacımız kupayı müzemize götürmek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da hedef son dört takım arasında yer almak
Kılıç, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna doğrudan katılmayı başardıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: ''Son 16 turunda rakibimiz, Avtodor Saratov-Ewe Basket Oldenburg eşleşmesinin galibi olacak ve ilk maçı 28 Şubat'ta deplasmanda, rövanşı ise 7 Mart'ta Bandırma'da oynayacağız. Rakiplerimiz her ne kadar önemli ekolleri temsil etseler de iki takımı da geçecek güce sahip olduğumuzdan ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım arasına gireceğimizden kuşku duymuyorum. En büyük hedefimiz ise son dört takım arasına kalarak Bandırma'yı ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi Final Four'unda temsil etmektir.''

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBandırmaBanvitBanvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan KılıçYazılı Açıklama
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