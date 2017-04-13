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Güldür yüzümüzü Fenerbahçe

Kadın basketbolunun Avrupa'daki bir numaralı kupası FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu yarın Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak. Fenerbahçe, organizasyondaki ilk maçını ev sahibi UMMC Ekaterinburg ile yapacak

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Güldür yüzümüzü Fenerbahçe

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu, yarın Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak ve 16 Nisan Pazar günü sona erecek Dörtlü Final maçlarıyla belli olacak.

DIVS Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe'nin yanı sıra Rus ekipleri UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Çekya'dan USK Prag mücadele edecek. Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe ile ev sahibi UMMC Ekaterinburg yarın TSİ 17.00'de karşı karşıya gelecek. Organizasyonun ikinci maçında ise Dinamo Kursk ile USK Prag karşılaşacak. Bu maç ise TSİ 19.30'da başlayacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacak müsabakalar sonunda kazanan ekipler, 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak. Yenilenler ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
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UMMC EkaterinburgFenerbahçeFIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final OrganizasyonuBasketbol
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