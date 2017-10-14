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Haftanın en iyisi Maccabi'den

Maccabi FOX'un oyun kurucusu Jackson, THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:15
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Haftanın en iyisi Maccabi'den

THY Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi FOX'un ABD'li basketbolcusu Pierre Jackson, ilk haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Maccabi FOX'un deplasmanda Almanya temsilcisi Brose Bamberg'i 88-71 mağlup ettiği maçta 41 verimlilik puanıyla oynayan Jackson, yeni sezonun ilk haftasında en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Karşılaşmayı 27 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla tamamlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, 3 sayılık atışlarda 5'te 5, serbest atışlarda 5'te 4 ve iki sayılık atışlarda ise 8'de 4 isabetle oynadı.

Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldız basketbolcusu Luka Doncic, 32 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu. Sloven oyuncu, deplasmanda Anadolu Efes'e 88-74 üstünlük kurdukları müsabakada 27 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

Barcelona Lassa'dan Kevin Seraphin ise 31 verimlilik puanıyla üçüncü sırayı aldı. Fransız oyuncu, sahalarında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 98-71 yendikleri maçı 24 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolTHY Avrupa LigiPierre JacksonMVP
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