Haftayı ikinci sırada tamamladı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. maçında Slovenya temsilcisi Helios Suns'u sahasında 74-56 yenen Banvit, haftayı ikinci sırada kapattı.



Haftaya Fransa temsilcisi Monaco'nun 2 puan gerisinde giren Bandırma ekibi, geçen maçta aldığı yenilginin ardından galip gelerek, grupta 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Monaco ise Çek takımı Nymburk'a 76-66'lık skorla yenilerek, ikinci mağlubiyetini alsa da 24 puanla grup liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer maçlarda İsrail ekibi Ironi Nahariya, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı sahasında 101-62, Alman ekibi Fraport Skyliners ise deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 64-58 yendi.

14. haftanın programı

A Grubu'nun 14. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü Fraport Skyliners-Ironi Nahariya, Monaco-Aris, Bakken Bears-Banvit ve Helios Suns-Nymburk müsabakaları oynanacak.