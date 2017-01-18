Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Haftayı ikinci sırada tamamladı

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda, sahasında Sloven ekibi Helios Suns'u mağlup eden Banvit, haftayı ikinci sırada tamamladı

18 Ocak 2017 Çarşamba 13:06
Haftayı ikinci sırada tamamladı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. maçında Slovenya temsilcisi Helios Suns'u sahasında 74-56 yenen Banvit, haftayı ikinci sırada kapattı.

Haftaya Fransa temsilcisi Monaco'nun 2 puan gerisinde giren Bandırma ekibi, geçen maçta aldığı yenilginin ardından galip gelerek, grupta 23 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Monaco ise Çek takımı Nymburk'a 76-66'lık skorla yenilerek, ikinci mağlubiyetini alsa da 24 puanla grup liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer maçlarda İsrail ekibi Ironi Nahariya, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı sahasında 101-62, Alman ekibi Fraport Skyliners ise deplasmanda Yunanistan ekibi Aris'i 64-58 yendi.

14. haftanın programı
A Grubu'nun 14. haftasında 25 Ocak Çarşamba günü Fraport Skyliners-Ironi Nahariya, Monaco-Aris, Bakken Bears-Banvit ve Helios Suns-Nymburk müsabakaları oynanacak.
Son Güncelleme: 18.01.2017 13:26
Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBA Şampiyonlar LigiA GrubuBanvit13. Hafta Görünümü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal tur için oynayacak
Kartal tur için oynayacak
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Cedi Osman'dan kötü haber
Cedi Osman'dan kötü haber
Durant varsa sorun yok
Durant varsa sorun yok
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim