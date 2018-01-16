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Hakemlerin ilk yarı karnesi iyi

TBF Hakem Direktörü Recep Ankaralı, "Lig ne kadar kuvvetli olursa, hakemlerimizin performansı da o oranda artıyor" dedi

16 Ocak 2018 Salı 10:49
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Hakemlerin ilk yarı karnesi iyi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Hakem Direktörü Recep Ankaralı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde tamamlanan ilk yarı maçlarında hakemlerin iyi bir performans gösterdiğini belirterek, "Hakemlik adına beklentilerimizi karşılayan bir ilk yarı oldu." dedi.

Ankaralı, yaptığı açıklamada, hakemlerin genel olarak iyi bir iş çıkardığını vurgulayarak, kötü maçların da olmasına karşın, ligde ilk yarı itibarıyla başarılı olduklarını dile getirdi. Ankaralı, "Hakemlerimiz, sonucu etkileyecek bir hata yapmadı." ifadesini kullandı. Hakemlerin performansını geçen sezona göre daha iyi bulduğunu dile getiren Ankaralı, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin kalitesi bana göre en üst düzeyde. İspanya ile kıyaslanıyor ama bizim ligimizin çok daha güçlü olduğuna inanıyorum. Lig ne kadar kuvvetli olursa, hakemlerimizin performansı da o oranda artıyor. Hakemlerimiz kesinlikle ligin gerisinde değil. Mutlaka kötü yönetimler olacaktır ama hakemlik adına beklentilerimizi karşılayan bir lig oldu. Umarım ikinci yarıyı da kazasız belasız tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemler, antrenörlerle bir araya gelecek

Recep Ankaralı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde görev yapan 16 antrenör ile A klasmanında bulunan 32 hakemin 13 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Şu an çok iyi bir ekibe sahip olduklarını dile getiren Ankaralı, şöyle devam etti: "Böyle bir ekip olması şanstır. Hepimiz hakemlikten anlayan ve yıllarca düdük çalmış insanlarız. Açıkçası böyle başarılı bir ekip yakaladığımız için mutluyum. Biz, 'nasıl bir adım yukarı gideriz, neler katabiliriz' bunların çalışmalarını yapıyoruz. Antrenörlerle yapılacak toplantının çok faydalı olacağı inancındayım."

Recep Ankaralı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde devreyi ilk 8 takım arasında tamamlayanların Türkiye Kupası oynamaya hak kazandığını hatırlatarak, "Türkiye Kupası'nda da sistem aynı olacak. Gözlemcilerin puanına göre ilk 14 sırada yer alan hakemler, kupada maçları yönetecek." dedi.

"Türk hakemlerin yönettiği maç sayısı çok ciddi oranda"

Recep Ankaralı, FIBA'da maç yöneten Türk hakemlerinin ekim ayından bu yana 141 maçta görev aldığını belirtti. Sayının yıl içinde daha da artacağını vurgulayan Ankaralı, "Türk hakemlerin yönettiği maç sayısı çok ciddi oranda." dedi. Türkiye'de 10 hakemin profesyonel hakem statüsünde bulunduğunu aktaran Ankaralı, şunları kaydetti: "Özel bir şirketle, iki yıldır hakemlerin psikolojisi ve iletişimiyle ilgili çalışma yürütüyoruz. Bireysel gelişimlerini artırmak için neler yapabiliriz, ona bakıyoruz. Rüştü Nuran, eğitmen olarak FIBA hakemlerine ders veriyor. Şu an için dünyada Rüştü gibi 15 isim var. Murat Biricik, Engin Kennerman ve Mehmet Keseratar da FIBA eğitmenliği için sınava girecek. Bildiğim kadarıyla buraya 30 kişi davet edildi. Arkadaşlarımız başarılı olurlarsa, görevlerine hemen başlayacaklar."

Son Güncelleme: 16.01.2018 12:07
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