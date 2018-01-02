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Harden iki hafta yok

Los Angeles Lakers maçında sakatlanan Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Harden, sahalardan en az iki hafta uzak kalacak

02 Ocak 2018 Salı 10:30
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Harden iki hafta yok

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, dizindeki sakatlık nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers ile dün yapılan karşılaşma sırasında sakatlanan 28 yaşındaki Harden'ın dizinde ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve en az iki hafta dinlendirileceği belirtildi. Bu sezon 32,3 sayı ortalamasıyla ligin en skorer ismi konumundaki Harden, kariyerindeki en formda sezonlarından birini geçiriyor. En çok asist yapan oyuncular listesinde de 9,1 ortalamasıyla üçüncü sırada yer alan Harden'ın takımı Houston Rockets, 26 galibiyet ve 9 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda Golden State Warriors'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol LigiHouston RocketsJames HardenLos Angeles Lakers
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