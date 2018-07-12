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Hayatını basketbola adamıştı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, taziye mesajı yayımladı

12 Temmuz 2018 Perşembe 12:35
Hayatını basketbola adamıştı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakyemez'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, şunları kaydetti: "Doğan Hakyemez hayatını basketbola adayan çok değerli bir insandı. Türk basketbolunun her kademesinde iz bırakacak emekler verdi. Sporculuk kariyerimin ilk yıllarından bu yana beraber çalışmaktan her zaman onur duyduğum bir ağabeyimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Gerek oyunculuk gerek idarecilik kariyerinde hep adına yakışır görevler üstlendi ve başarılara imza attı. Son güne kadar basketbola hizmet eden Doğan Hakyemez'i hiçbirimiz unutmayacağız. Basketbol kültürüne kattığı değerler bize ilham vermeye devam edecek. Doğan Hakyemez'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı diliyorum."

AA

Son Güncelleme: 12.07.2018 12:35
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuTaziyeHidayet TürkoğluDoğan Hakyemez
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