Hedef grubu lider bitirmek

İspanya'nın Tenerife kentinde 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak A Milli Basketbol Takımı'nın oyuncularından Elif Emirtekin ve Cansu Köksal, organizasyonu madalyayla tamamlamak istediklerini söyledi.

Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Elif Emirtekin ve Cansu Köksal, açıklamalarda bulundu. Organizasyon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istediklerini kaydeden Elif Emirtekin, "Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Slovenya kampı da bu hazırlık döneminin en önemli parçası. Biz iyi bir takımız. 2014'te şanssız bir şekilde madalyayı kaçırmıştık. Gönlümüzden madalya kazanmak geçiyor. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Slovenya kampının ardından hem Rusya hem de Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldıkleri Avustralya ve Nijerya'yla yapacakları hazırlık maçlarının çok önemli olduğunu aktaran Elif, "Bu maçlarda rakiplerimizi ilk defa görme şansı yakalayacağız. Umarım hazırlık maçlarını en iyi şekilde değerlendiririz. Gruptaki rakiplerimizi izleme şansı bulamadık ama Avustralya zaten bir ekol. Hedefimiz grubu lider bitirmek. Umarım ardından da en iyi şekilde yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Cansu Köksal: "Grupta şansımız tamamen bize bağlı"

Milli oyuncu Cansu Köksal, Dünya Kupası'nın zorlu geçeceğini ancak hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. Takımdaki her oyuncunun birbirini tanıdığını vurgulayan Cansu, "Çok zorluk yaşamıyoruz. Gruptaki şansımız tamamen bize bağlı. Hedefimiz madalya. Biz zoru başaracağız." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, geride kalan sezonu, faaliyetlerini sona erdiren Yakın Doğu Üniversitesi'nde geçiren 24 yaşındaki basketbolcu, "Yeni sezon için Hatay Büyükşehir Belediyespor ile anlaştım. İlk defa İstanbul dışında bir takımda oynayacağım. Umarım sakatlıksız, iyi bir sezon geçiririm. Çok iyi olacağını hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.