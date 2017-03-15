"Hedefim 2 yıl kalmak"

Anadolu Efes'in Hırvat başantrenörü Velimir Perasovic, Türkiye ve İspanya'nın, kendilerini en çok geliştiren ligler olduğunu söyledi.

Türkiye'de daha önce 2010-2011 sezonunda da lacivert-beyazlı takımı çalıştıran Velimir Perasovic, yaptığı açıklamada, ligler ve takımlardaki gelişimin sadece yatırılan paradan kaynaklanmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "En çok gelişen ligler, Türkiye ve İspanya. Özellikle antrenörler takımlara çok büyük katkı sağlıyor. Ligde yabancı oyuncu kuralı değişti. Sadece yabancı oyunculara değil aynı zamanda Türk oyunculara yönelik de iyi katkılar sağlanıyor. Bu da tabii ligdeki gelişmeye sebep oluyor. Hakemlerin kendilerini geliştirmiş olmaları da lig için oldukça önemli."

"Play-off'a kalamama ihtimali bizim için oldukça kötü"

Perasovic, THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalmaları için konsantre olmaları ve savaşmaları gerektiğini bildirdi. Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde Baskonia ile Dörtlü Final'e kalmalarında adım adım ilerlemenin çok önemli olduğunu fark ettiklerini işaret eden Perasovic, takım olarak öncelikle play-off'a kalmak için savaşmaları gerektiğini dile getirdi. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ve Avrupa'da çok sert maçlar oynadıklarını aktaran Perasovic, "Öncelikle konsantre olmamız ve ulaşmamız için savaşmamız gereken yer play-off'dur. THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalamama ihtimali bizim için oldukça kötü. Spor Toto Basketbol Süper Ligi de çok zorlu bir lig. Son zamanlarda yakalamış olduğumuz 4'lü galibiyet serilerimiz vardı. Son oynadığımız Brose Bamberg maçında görüldüğü gibi beklenmeyen kötü sonuçlar olabiliyor." diye konuştu.

"Hedefim 2 yılımı burada tamamlamak"

Modern basketbolda neler olacağının önceden tahmin edilemediğini belirten Perasovic, öncelikli hedefinin 2 yıllık sözleşmesini burada tamamlamak olduğunu söyledi. Perasovic, antrenörlüğün zorlu meslek grupları içerisinde bulunduğunu ifade ederek, basketbolun sürprizlere açık bir spor olduğuna vurgu yaptı. Hırvat başantrenör, sürekli maç yapmanın kafa karıştırıcı olduğunu ve her karşılaşmada istenilen şekilde oynanamadığını dile getirerek, "Basketbolda gelecekte ne olacağını asla tahmin edemezsiniz. Hedefim 2 yılımı burada tamamlamak." ifadelerini kullandı.

"Lig ve THY Avrupa Ligi'ndeki pozisyonumuzdan memnunum"

Velimir Perasovic, Spor Toto Basketbol Süper Ligi ile THY Avrupa Ligi'ndeki pozisyonlarından memnun olduklarını belirtti. Ligdeki 2 mağlubiyetin kötü görülmemesi gerektiğini bildiren Perasovic, "Ligdeki durumumuzu ilerleyen maçlar gösterecek. Çok zorlu karşılaşmalar bizi bekliyor. Lig ve THY Avrupa Ligi'ndeki pozisyonumuzdan memnunum. Orada da play-off'a kalabilmek için çok büyük bir rekabet bizi bekliyor." diye görüş belirtti. Motivasyon için Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılacak olmasına ihtiyaç duymadıklarını aktaran Perasovic, Avrupa'da fazla sayı yemeleriyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Kötü savunma yaptığımızı düşünmüyorum. Türkiye Ligi'nde aslında en az sayı yiyen takımlardan bir tanesiyiz. THY Avrupa Ligi'nde çok sayı yememizi kötü savunma yapmamıza yormuyorum. Çünkü bu aslında bizim oyun stilimizi yansıtan bir sonuç. Çok fazla pozisyon bularak ve hızlı hücumlarla oynuyoruz. Eğer yavaş bir basketbol oynasaydık daha az sayı yiyen bir takım olurduk."