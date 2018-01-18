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Hidayet Türkoğlu All-Star için sabırsız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "All-Star'da gerek maç öncesi gerekse aralarda yapılacak şovları basketbolseverler gibi ben de merakla bekliyorum" şeklinde konuştu

18 Ocak 2018 Perşembe 10:30
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Hidayet Türkoğlu All-Star için sabırsız

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 21 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018'i sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının yer alacağı organizasyon öncesi heyecanlı olduğunu dile getirdi. Güzel bir atmosferde basketbol şöleninin geçmesini dilediklerini anlatan Türkoğlu, "Geçen sezon çok iyi iş çıkarmıştık. Sabırsızlıkla bekliyorum bu organizasyonu. Murat Boz devre arası küçük bir konser verecek. All-Star'da gerek maç öncesi gerekse aralarda yapılacak şovları basketbolseverler gibi ben de merakla bekliyorum." dedi.

Basketbolseverlerin isteklerini yakından takip ettiklerini belirten Türkoğlu, şöyle konuştu: "İstekleri, talepleri yakından takip ediyoruz. Bu maç, yoğun geçen sezonda hem taraftar hem oyuncular hem de antrenörler için farklı bir hava oluşturuyor. Sezon içerisinde yaşanan bazı sıkıntılar oluyor. İnsanların bu atmosferden uzaklaşması için güzel bir organizasyon. Murat Boz'a da teşekkür ediyorum. Güzel bir şölen oluşturmak istiyoruz. Murat Boz'un da şarkılarıyla seyircilerimiz coşacaktır. Tahincioğlu Smaç Yarışması, INGBank 3 Sayı Yarışması, Leaseplan Yetenek Yarışması'yla güzel bir atmosfer olacak. İnşallah herkes pazar günü ailesi ve çocuklarıyla güzel vakit geçirir."

"Sahada olmak isterdim"

Hidayet Türkoğlu, aktif basketbol kariyerinde bu organizasyonda hiç yer almadığı için üzgün olduğunu aktardı. Bu sene 15. kez All-Star'ın düzenleneceğini hatırlatan Türkoğlu, "Bu All-Star'da ben de sahada olmak isterdim. Bu sene 15. kez düzenlenecek. Hiçbirinde yer almadım. İnsanın içinde bir burukluk oluyor. Beni bu noktalara getiren Türk halkının önünde All-Star'da oynamak isterdim. Yol haritam o zamanlar farklıydı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:10
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuTahincioğlu All-Star 2018Murat BozHidayet TürkoğluBasketbol
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