Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA'ya tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Hukuk Danışmanı Engin Tuzcuoğlu ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

D Grubu maçlarının yanı sıra son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının 1-17 Eylül tarihlerinde İstanbul'da oynandığı organizasyonun kusursuz bir şekilde başlayıp sona erdiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti: "Yaklaşık 17 gün boyunca heyecan ve stres dolu günler yaşadık. Turnuvayı başarı ile noktaladığımızı düşünüyoruz. Ekip olarak iyi organize olup, tecrübelerimizi yansıttığımızı düşünüyoruz. Üst yöneticimiz Ömer Bey ve ekibi, kurmuş oldukları kadroyla turnuvanın sorunsuz geçmesini sağladılar. Sayın Valimize, Emniyet Müdürümüze ve tüm güvenlik güçlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizin sorunsuz bir şekilde bu turnuvayı noktalaması bizi çok mutlu etti. Böyle organizasyonları yıllardır başarı ile yapıyoruz ve ileriye dönük olumlu mesajlar veriyoruz. İlerleyen yıllarda da bu tarz organizasyonları tekrar ülkemize kazandırmak için bu mesajlar çok önemli."

"Ufuk hoca ve ekibinin iyi iş çıkardığını düşünüyoruz"

TBF Başkanı, turnuvadan önce herkesin gurur duyacağı bir milli takımın sahada olacağını söylediklerini hatırlatarak, "Mücadelesiyle, hırsıyla halkımızın gurur duyacağı bir takım kuracağımızı her fırsatta dile getiriyorduk. Belki sportif anlamda bu genç kadro ile istediğimiz sonuçları elde edemedik ama takımımızın ortaya koyduğu mücadele tüm halkımızı mutlu etmiştir. Son olarak kaybettiğimiz İspanya maçında bile taraftarlarımız, 'Türkiye sizinle gurur duyuyor' diye tezahürat yaptı. Bu bizi çok mutlu etti. Ufuk hoca ve ekibinin iyi iş çıkardığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli takımın bir jenerasyon değişikliğine gittiğinin altını çizen Türkoğlu, şöyle konuştu: "Jenerasyon değişikliğine gidiyoruz ama ev sahibi olarak buraya yakışacak bir ekibi sahaya çıkarmak zorundaydık. Genç arkadaşlarımız daha fazla süre aldı. Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu en başarılı arkadaşlarımızdı. Şimdi önümüzde 2 yıl var. Önce 2019 Avrupa Şampiyonası daha sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları. Ufuk hoca ile birlikte aynı havayı devam ettirecek, formayı hak edecek, milli takıma da isteyerek gelecek bir oyuncu kadrosu kurmak istiyoruz."

"Slovenya şampiyon olmayı hak etti"

Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek altın madalya kazanan Slovenya'nın bu başarıyı hak ettiğini söyledi.

Türkoğlu, çok iyi bir final maçı olduğunu aktararak, "Slovenya'yı kutlamak gerekiyor. Turnuvanın başından sonuna kadar herkesin beğenisini kazanan bir basketbol sergilediler ve şampiyon olmayı hak ettiler. Onları da bir kez daha tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

"18 Yaş Gençler Ligi'ni deplasmanlı yapıyoruz"

Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bazı genç oyuncuların ön plana çıktığını ancak bunların Türkiye için yeterli olmayacağını anlatarak, şöyle devam etti: "Önümüzdeki 4-5 yılda nasıl yeniden altın jenerasyon oluşturabiliriz ve bu çocukları nasıl üst seviye takımlara adapte edebiliriz diye çalıştık. Eylem planlarımız bitti, ilk projemizin tanıtımını 26 Eylül'de yapacağız. 18 Yaş Gençler Ligi'ni deplasmanlı yapıyoruz. Bunun amacı, çocuklarımıza kaliteli maçlarda daha fazla oynama imkanı sunmak. Oluşan 2-2,5 milyon liralık konaklama ve ulaşım masrafını tamamen federasyon üstleniyor. Bu projenin sonunda da play-off olacak ve dörtlü final organize edeceğiz. Bunu televizyonda yayınlatacağız. Bu sadece ilk ayak."

"Infront ile çok ağır maddeleri olan anlaşmayı revize ettik"

Hidayet Türkoğlu, göreve geldikleri günden bu yana önceki yönetimin merkezi pazarlama ajansı Infront ile imzaladığı sözleşmeyi revize etmek için çalıştıklarını belirterek, "Nihayet, Avrupa Şampiyonası'nın son günü bu anlaşmayı yenileyerek yeniden imzaladık. Yenilenen anlaşmanın tüm detaylarını önümüzdeki günlerde tüm kulüplerimizle detaylı olarak paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Infront şirketiyle yapılan anlaşmayı revize etmek için 10 aydır uğraştıklarını aktaran Türkoğlu, "Bir önceki yönetimin, Infront ile imzaladığı, çok ağır maddeleri olan anlaşmayı revize ettik. Eski anlaşma ile yenisini kıyasladığımızda, kulüplerin yıllık toplamda 3 milyon dolar daha fazla geliri olabileceğini görüyoruz. Anlaşmanın süresine bakacak olursanız toplamda 20 milyon dolara yakın bir kayıp gerçekleşecekti. Biz kendine güvenen, güçlü bir yönetimiz. Bu şartların bize uymayacağını düşündük ve revizyona gittik. Her türlü birlikteliğe, merkezi pazarlamaya açığız ama bazı hakların federasyonun bünyesinde olması gerektiğini, o hakların bizim vereceğimiz kararlarla yürümesi gerektiğini düşündük. Infront da sağ olsun bu revizyona sıcak baktı. Bu yenileme ile kazanan federasyon ve kulüplerimiz olacak. Göreve geldiğimizden beri hep dürüst ve şeffaf olacağımızı dile getiriyoruz. Amacımız Türk basketboluna gerçekten hizmet etmek ve doğru işler yapmak. Yaptığımız sözleşme revizyonu da önemli adımlardan bir tanesiydi." şeklinde konuştu.

Çok detaylı bir inceleme ve yeniden yapılandırma süreci geçirdiklerini belirten Hidayet Türkoğlu, şunları söyledi: "Infront, dünyanın en büyük ve güçlü spor pazarlama şirketleri arasında. Çalışmalarından memnunuz. Ancak bahsettiğim gibi eski anlaşmamızın şartları kabul edilebilir değildi. Infront anlaşmasının o dönemde başkanlık yapan Harun Erdenay'ın önüne getirilip imzalatılması bizi üzdü. İçerisinde mantığımızı zorlayan şartlar vardı. Örneğin, eskiden beri süregelen gelirlerinizin bile yüzde 7,5'unu bu şirkete vermeyi taahhüt ediyorsunuz. Bunun gibi daha birçok madde vardı. Kulüplerimiz aradaki farkı gördüklerinde bu zamana kadar kaybettikleri paraları da öğrenmiş olacaklar. Infront anlaşması bir önceki federasyon tarafından hazırlanmış, Harun Erdenay döneminde ise onun imzasıyla hayata geçirildi. Bizi en çok üzen Harun Erdenay'ı da bu duruma sokmuş bulunmaları. Yeni anlaşmanın tüm camia için hayırlı olmasını dilerim."

"FIBA Avrupa Başkanı'nın haksız hakem kararlarına duyarsız kalması bizi üzdü"

Hidayet Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'den yeterli destek ve ilgiyi göremediklerini belirterek, "FIBA Avrupa Başkanı'nın, kendi ülkesinde düzenlenen şampiyonada milli takımımıza destek olmasını beklerdik." ifadesini kullandı.

Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kendilerini en çok üzen olayın, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan organizasyondaki hakem kararları olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın hakem kararları nedeniyle haksızlığa uğradığını dile getiren TBF Başkanı, şöyle konuştu: "FIBA Avrupa Başkanı'nın haksız hakem kararlarına duyarsız kalması bizi gerçekten üzdü. Ayrıca bu süreçte Demirel'in turnuva sırasında 'Şampiyona gecesi için davet almadım.' açıklamalarına inanamadık. Kurum olarak FIBA ile yazışmalarda kendisini davet ettiğimiz ve kendisinden katılım için olumlu yanıt aldığımız yazılı olarak dosyalarımızda bulunuyor. Biz o gecede kendisini aramızda görmek isterdik, bununla beraber FIBA Avrupa Başkanı bir Türk. FIBA Avrupa Başkanı'nın, kendi ülkesinde düzenlenen şampiyonada milli takımımıza destek olmasını beklerdik. Gecemize de antrenmanlarımıza da gelmedi."

Turgay Demirel'in, şampiyona sırasında milli takım maçlarında tribünlerin dolmadığı yönünde açıklamalar yaptığını da aktaran Türkoğlu, "Halkımız bayram olmasına rağmen salonlarımızı doldurdu. Müsabakalarımıza gelen tüm sporseverlere tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Onan: "Infront'un payını yüzde 27-28'lerden yüzde 5-10'lara indirdik"

TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da Infront şirketi ile yapılan anlaşmanın şeffaf olmadığı yönünde kulüplerden şikayetler olduğunu anlattı. Infront'un işini iyi yapan bir pazarlama şirketi olduğunu aktaran Onan, "Kulüplerden gelen şikayet, yeterli hakkı alamadıkları yönündeydi. Bununla ilgili çalışmaya başladık ve gelinen noktada da bu anlaşma tamamen revize edildi. Tam 10 ay sürdü, çünkü revizyonu kolay olmayan bir anlaşmaydı, ne mutlu ki son noktada anlaştık. Şirketin payını yüzde 27-28'lerden yüzde 5-10'lara indirdik, kulüplerin daha fazla kazanabilecekleri bir sözleşme üzerinde anlaştık. Kulüpler ile yapacağımız ilk toplantıda bu revize ile neler yaptığımızı madde madde anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki anlaşmayla federasyon ve kulüplerin güçsüz bir durumda bırakıldığını savunan Ömer Onan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merkezi pazarlamayı biz de destekliyoruz ama federasyonun inisiyatifinde bulunan tüm hakların harici bir şirkete verilmesini yanlış buluyoruz. Sanki federasyon ve kulüplerin gücü yokmuş gibi. Şirketin yüzde 30'lara varan bir karı vardı, bu hiçbir yerde kabul edilemez. Eski sözleşmede, bu sözleşmenin imzalanma tarihinden önce var olan sponsorlarımızla bir anlaşma yenilediğimiz zaman da buradan yüzde 7,5 gibi bir pay ödemek zorunda kalıyorduk. Bu ve benzer maddeleri tamamen revize ettik, ortadan kaldırdık. Bununla beraber şirket halihazırda var olan gelirimizi bize garanti ediyordu, bu gibi anlamı olmayan tarafları düzenledik. Infront iş birliği için üçüncü bir şirkete düzenli olarak ödenen bir komisyonla daha karşılaştık, bunu da sonlandırdık."

"Harun Erdenay'ın sözleşmeyi okuduğuna inanmıyorum"

Ömer Onan, Infront sözleşmesinin ilk halini imzalayan eski federasyon başkanı Harun Erdenay'ın yıllarca milli takımın kaptanlığını yaptığını hatırlatarak, "Herkesin de çok sevdiği biridir. Bizi en çok üzen, bu sözleşmenin Harun Erdenay gibi çok iyi bir insana imzalattırılması. Ben bu sözleşmeyi Harun Erdenay'ın okuduğuna inanmıyorum. Çünkü okuyan, bu sözleşmeye imza atmazdı. Bütün kulüpler, bu anlaşmanın yürürlüğe girdikten belirli bir süre sonra imzalarının atıldığının farkında. O dönemde bir federasyon seçimi vardı, ondan önceki federasyonun hazırlayıp bitirdiği, fakat yeni federasyonla birlikte Harun Erdenay'ın başkan seçildiğinde imzalanmış bir sözleşmeydi." ifadelerini kullandı.

Tuzcuoğlu: "Çok ağır ve tek taraflı hukuki şartlar vardı, bunları kaldırdık"

TBF Hukuk Danışmanı Engin Tuzcuoğlu ise Infront ile yapılan anlaşmanın revize edilmeden önce 7 yıllık bir geçerlilik süresi bulunduğunu, revize edildikten sonra ise mevcut yönetimin görev süresiyle sınırlandırıldığını açıkladı.

Tuzcuoğlu, sözleşmede önemli değişiklikler yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bu sözleşme 2021'e kadar geçerliydi, 2021'de sona ermesinin ardından 2 yıl içinde başka bir şirkete verilse bile eski şirket sözleşmeyi devir alabiliyordu. Bu sözleşmenin mali şartları, süresi, tarafları ve kapsadığı alan itibarıyla olmak üzere tam bir revizyon yaptık. Bu sözleşmenin içinde birçok hüküm ve sistem değişti. Bir ticari işletmeye verilen bazı yanlış haklar vardı. Üzerimize oturmayan, bizi sıkıntıya sokan hususları revize ettik. Örneğin bu şirketin dilediği zaman bizi denetleyebilmesi mümkün kılınmıştı. Federasyonumuzda kamu denetimi dahi sınırlı ve belirli şartlara bağlı iken şirketin, mali yönden bizi denetleyebileceğine dair bu hükmü kaldırdık. Diğer taraftan, sözleşmenin çok ağır fesih şartlarını da revize ettik. Bu sözleşme, hem kulüplerin mali menfaatine hem de bizim ticari ortaklıktaki gerçek beklentilerimize uygun, kabul edilebilir bir hal aldı. Bu, ticari bir şirket, bu nedenle şirkette bir kusur aramayı doğru bulmuyorum."