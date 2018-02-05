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Horford, Celtics'e galibiyeti getirdi

NBA Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı, Horford'un son saniye basketiyle 97-96 mağlup etti

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:38
Horford, Celtics'e galibiyeti getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 97-96 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics ile Batı Konferansı'nın orta sıralarında yer alan Portland Trail Blazers mücadelesini, Al Horford'un son saniye basketiyle 97-96 Celtics kazandı. Ev sahibi Celtics'te 22 sayı, 10 asist, 5 ribauntla oynayan ve takımı 96-95 gerideyken son saniye basketiyle galibiyetin mimarı olan Al Horford, 17 sayı üreten Jason Tatum ve maçı 16 sayıyla tamamlayan Jaylen Brown öne çıktı. Blazers'ta, Damian Lillard'ın 21 sayı, 9 asist, 6 ribauntluk performansı ile CJ McCollum'un 22 ve Maurice Harkless'in 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 97-96

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 94-109

New York Knicks-Atlanta Hawks: 96-99

Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 101-86

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 104-108

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 110-115

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolBoston CelticsNBAPortland Trail Blazers
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