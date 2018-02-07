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Hülya ve Tilbe kadrodan çıkartıldı

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Hülya ve Tilbe aday kadrodan çıkarıldı

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:10
Hülya ve Tilbe kadrodan çıkartıldı

2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Belarus ve Estonya ile karşılaşacak A Milli Takım'da Hülya Çoklar ve Tilbe Şenyürek aday kadrodan çıkarıldı.

Türk Milli Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yaptığı açıklamada, her iki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi. Oyuncuların durumuyla ilgili bilgi veren Ene, "Milli takım sporcularımız Hülya Çoklar ve Tilbe Şenyürek, kulüplerinde yaşadıkları sakatlıklardan ötürü sağlık ekibimizin muayenesi ve gerekli raporlar doğrultusunda kadromuzdan çıkartılmıştır. Her iki oyuncumuza da 'geçmiş olsun' dileklerimi iletir, bir an önce tekrar parkelerde görmeyi temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmek için elemelerde B Grubu'ndaki üçüncü maçında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Belarus, dördüncü maçında ise 14 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak. Milliler, grupta oynadığı ilk iki maçta Estonya'yı 81-56, Polonya'yı 73-53 mağlup etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
2019 Kadınlar Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBasketbolHülya ÇoklarTilbe ŞenyürekTürkiye Basketbol FederasyonuZeynep Gül Ene
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