Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113433
ALTIN
158.382
DOLAR
3.8109
STERLİN
5.1134
EURO
4.5493

İki Türk takımı aynı grupta

Galatasaray Eurocup son 16 turunda E Grubu’nda Darüşşafaka, ALBA Berlin ve Herbalife Gran Canaria takımlarıyla mücadele edecek

28 Aralık 2017 Perşembe 12:32
8 Okunma
İki Türk takımı aynı grupta

Galatasaray Odeabank, Eurocup son 16 turunda E Grubu’nda Darüşşafaka, ALBA Berlin ve Herbalife Gran Canaria takımlarıyla mücadele edecek.

Eurocup B Grubu son hafta maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele ettiği Hapoel Bank Yahav Jerusalem’i 87-68 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıkan Galatasaray Odeabank, son 16 turunda E Grubu’nda yer alacak. Sarı-kırmızılıların rakipleri A Grubu’nu lider tamamlayan Darüşşafaka, C Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan ALBA Berlin ve D Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Herbalife Gran Canaria oldu.

16 takımın 4 grupta yer alacağı tur, 3 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Galatasaray Odeabank’ın son 16 turunda oynayacağı maçların programı şöyle:

03.01.2018 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka

10.01.2018 ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank

16.01.2018 Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria

24.01.2018 Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank

31.01.2018 Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank

07.02.2018 Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin

İHA

Son Güncelleme: 28.12.2017 13:33
Anahtar Kelimeler:
BasketbolEurocup Son 16 TuruGalatasaray OdeabankDarüşşafaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2017'ye damga vurdu
2017'ye damga vurdu
"Galibiyete çok ihtiyacımız var"
"Galibiyete çok ihtiyacımız var"
Ersan'ın 20 sayısı galibiyeti getirdi
Ersan'ın 20 sayısı galibiyeti getirdi
Raptors'ın 6 maçlık serisi bitti
Raptors'ın 6 maçlık serisi bitti
Fenerbahçe'ye zor rakip
Fenerbahçe'ye zor rakip
Avrupa Ligi'nde ilk yarı bitiyor
Avrupa Ligi'nde ilk yarı bitiyor
Yeşilgiresun Gagic ile yollar ayrıldı
Yeşilgiresun Gagic ile yollar ayrıldı
All-Star 2018 oylaması başladı
All-Star 2018 oylaması başladı
En büyük kupa için oynayacaklar
En büyük kupa için oynayacaklar

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim