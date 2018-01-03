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İkinci yarının ilk maçında zor rakip

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın Panathinaikos'a konuk olacak

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:06
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İkinci yarının ilk maçında zor rakip

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibi ile karşılaşacak.

Olimpik Spor Salonu'nda TSİ 22.15'te başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Ligin ilk yarısını 4 galibiyet ve 11 mağlubiyetle tamamlayan Anadolu Efes, averajla 15. sırada yer alıyor. İlk yarıda yaptığı maçların 10'unu kazanıp, 5'ini kaybeden Yunan ekibi ise averajla 3. sırada bulunuyor.

Avrupa'daki 607. randevu

Anadolu Efes, Yunan ekibi karşısında Avrupa'daki 607. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 606 karşılaşmada 337 galibiyet ve 269 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 359. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 358 karşılaşmada 180 galibiyet alırken, 178 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile Panathinaikos Superfoods Avrupa kupalarında bugüne dek 26 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı takım bu maçlarda 9 galibiyet, 17 mağlubiyet yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Yunan ekibi, 82-81 kazanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 03.01.2018 13:55
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiPanathinaikos SuperfoodsBasketbolAnadolu Efes
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