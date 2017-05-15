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İkincilik için kapışacaklar

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan, yarın karşılaşacak. Maçı kazanacak takım normal sezonu ikinci sırada tamamlayacak

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İkincilik için kapışacaklar

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes ile Beşiktaş Sompo Japan, yarın karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı takım, Beşiktaş Sompo Japan'ı saat 20.00'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda konuk edecek. Ligde 29 maçta 23 galibiyet ve 6 yenilgiyle 52 puan toplayan Anadolu Efes, averajla ikinci sırada bulunuyor. Rakiplerini 23 kez mağlup eden ve 6 maçtan yenik ayrılan Beşiktaş Sompo Japan da aynı puanla üçüncü sırada yer alıyor. Normal sezonun son haftasındaki maçı kazanacak ekip, ikinci sırada ligi bitirecek. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmada Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'a 93-83 üstünlük kurmuştu.
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