Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İlk derbi potada

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, yarın karşı karşıya gelecek

Bu haber kez okundu.

İlk derbi potada

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki derbi mücadelesi yarın yapılacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Ülker Sports Arena'da oynanacak. THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen sarı-lacivertli takım, ligde de lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, 27 maçta 25 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş Sompo Japan ise 28 karşılaşmada 23 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip, maç fazlasıyla ikinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında her iki ekip arasında oynanan maçta Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'a deplasmanda 79-76 üstünlük sağlamıştı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
BasketbolSpor Toto Basketbol LigiFenerbahçeBeşiktaş Sompo Japan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100