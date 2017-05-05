İlk derbi potada

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki derbi mücadelesi yarın yapılacak.



Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Ülker Sports Arena'da oynanacak. THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen sarı-lacivertli takım, ligde de lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe, 27 maçta 25 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Son haftalarda çıkışa geçen Beşiktaş Sompo Japan ise 28 karşılaşmada 23 galibiyet ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip, maç fazlasıyla ikinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında her iki ekip arasında oynanan maçta Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan'a deplasmanda 79-76 üstünlük sağlamıştı.