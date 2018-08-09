Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96883
ALTIN
213.656
DOLAR
5.4722
STERLİN
7.0529
EURO
6.3376

İlk hafta derbi ile açılacak

Kadınlar Lig'inde 2018-2019 sezonu, 13 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:30
İlk hafta derbi ile açılacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi.

Sheraton İstanbul Ataköy Hotel'de gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, 2018-2019 sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyerek, "Sakatlıksız, sorunsuz ve rekabetin yüksek olduğu bir sezon olmasını diliyorum. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonununda takım sayısı 12'ye düşecek. Avrupa'da mücadele eden kulüplerimizin yoğun maç periyodunda çok yoruldukları için bu kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Sezon 13 Ekim'de başlayacak

Ligde yeni sezon 13 Ekim'de oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve ilk yarı 6 Ocak 2019'da sona erecek. Ligin ikinci yarısı 12 Ocak'ta başlayacak ve normal sezon maçları 14 Nisan 2019'da tamamlanacak.

Statü

Toplam 14 takımın yer aldığı Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezonun 26 hafta süreceği ligde, ilk 8'e girecek takımlar play-off'a yükselecek, son 2 sırayı alacak takımlar ise küme düşecek. Play-off serisi 0-0 başlayacak ve çeyrek finallerde 2, yarı finallerde de 3 galibiyet alacak takımlar tur atlayacak. Final müsabakalarında ise rakibi karşısında 3 galibiyet alacak takım, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

İlk hafta programı

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin de oynanacağı ligin ilk haftasının maç programı şöyle:

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor

BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi

Canik Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum Basketbol

Beşiktaş-Galatasaray

İzmit Belediyespor-Adana Basketbol

Fenerbahçe-OGM Ormanspor

Abdullah Gül Üniversitesi-Çukurova Basketbol

AA

Anahtar Kelimeler:
Bahar AkgünBasketbolFikstürKadınlar Basketbol Süper Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uşak Sportif'ten çekilme kararı
Uşak Sportif'ten çekilme kararı
Hedef grubu lider bitirmek
Hedef grubu lider bitirmek
TOFAŞ'tan Khimki'ye gitti
TOFAŞ'tan Khimki'ye gitti
Dünya Kupası'na iddialı gidiyoruz
Dünya Kupası'na iddialı gidiyoruz
Ataman eski oyuncusu aldı
Ataman eski oyuncusu aldı
Ligden çekilen takıma ceza yağdı
Ligden çekilen takıma ceza yağdı
Galatasaray, Erdoğan'a emanet
Galatasaray, Erdoğan'a emanet
FIBA'dan Furkan'a övgü
FIBA'dan Furkan'a övgü
Anadolu Efes'ten flaş transfer
Anadolu Efes'ten flaş transfer
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim