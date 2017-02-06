Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

İlk maçımız 16 Haziran'da

2017 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda maç programı belli oldu

06 Şubat 2017 Pazartesi 14:12
İlk maçımız 16 Haziran'da

2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın maç programı belirlendi.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinin (FIBA) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 16-25 Haziran'da düzenlenecek şampiyonada B Grubu'nda Belarus, Slovakya ve İtalya ile mücadele edecek A Milli Kadın Takımı, ilk maçını 16 Haziran Cuma günü Slovakya ile yapacak. Slovakya'nın ardından 17 Haziran Cumartesi günü İtalya'nın karşısına çıkacak Türkiye, 19 Haziran Pazartesi günü ise Belarus ile mücadele edecek. Turnuvada 4 grupta dörder takım yer alacak. 16-19 Haziran'da oynanacak grup karşılaşmaları sonunda birinciler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren ekipler arasında 20 Haziran'da yapılacak eleme maçlarının ardından son 8 arasına kalacak diğer ülkeler belli olacak. Şampiyonada 22 Haziran'da çeyrek final, 24 Haziran'da yarı final ve 25 Haziran'da üçüncülük ile final maçları oynanacak.

Son Güncelleme: 06.02.2017 14:27
Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Takımı2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal tur için oynayacak
Kartal tur için oynayacak
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
"Artık 10 yıl NBA'de izleriz"
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Westbrook yine ‘triple double’ yaptı
Cedi Osman'dan kötü haber
Cedi Osman'dan kötü haber
Durant varsa sorun yok
Durant varsa sorun yok
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Pelicans kulüp rekoru kırabilir
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Obradovic, 100. galibiyet peşinde
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Fenerbahçe turu garantileyebilir
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet
Rockets'dan üst üste 16. galibiyet

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim