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Isaiah Thomas sakatlığını atlattı

Sakatlığı yüzünden sezon başından bu yana sahalardan uzak kalan Thomas, yeni takımı Cleveland Cavaliers ile çıktığı ilk maçta, Portland Trail Blazers'a karşı 17 sayı kaydetti

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:05
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Isaiah Thomas sakatlığını atlattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers'ı 127-110 yenen Cleveland Cavaliers'ın all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, sakatlığı nedeniyle ilk kez formasını giyebildiği yeni takımıyla 18 dakikada 17 sayı attı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Cleveland Cavaliers, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 127-110 yendi. Cavaliers'ın sezon öncesi Kyrie Irving karşılığında takas ettiği ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Isaiah Thomas, 18 dakika süre aldığı karşılaşmayı 17 sayıyla bitirdi. Cavaliers'ta LeBron James 24 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 4 top çalma, Kevin Love da 19 sayı, 7 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakikada 1 ribaunt ve 1 asist üretti. Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 25 sayı, 6 asist, Jusuf Nurkic 23 sayı, 7 ribaunt ve C.J. McCollum 19 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Ersan'ın 21 sayı, 9 ribaundu yetmedi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'In Phoenix Suns deplasmanından 104-103 mağlup ayrıldığı maçta, 21 sayı ve 9 ribaunt üretti. Suns'ta Devin Booker 34 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, T.J. Warren 31 sayı, 5 ribaunt ve Marquese Chriss 17 sayı, 11 ribauntla galibiyetin mimarları oldular. Hawks'ta Kent Bazemore ve Dennis Schroder 20'şer sayı kaydetti.

Popovich 5. en fazla maç kazanan başantrenör

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, takımının New York Knicks'i deplasmanda 100-91 yendiği müsabakada kariyerinin 1176. galibiyetini aldı. 68 yaşındaki Popovich böylece George Karl'ı geçerek "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 5. sıraya yükseldi. 1335 galibiyetle sıralamanın zirvesinde yer alan Don Nelson'ı, Lenny Wilkens (1332), Jerry Sloan (1221) ve Pat Riley (1210) izliyor. 29 sayı, 6 ribaunt üreten LaMarcus Aldridge ve 25 sayı, 8 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kawhi Leonard, Spurs'ün en etkili isimleri oldu. Knicks'te Micheal Beasley 18 sayı, 9 ribaunt, Courtney Lee, Kristaps Porzingis ve Lance Thomas 13'er sayıyla maçı tamamladı. NBA'e 12 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 127-110

New York Knicks-San Antonio Spurs: 91-100

Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 104-103

Sacramento Kings-Charlotte Hornets: 111-131

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 113-105

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolGregg PopovichIsaiah ThomasNBA
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