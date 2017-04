Anadolu Efes'in ABD'li pivotu Bryant Dunston, THY Avrupa Ligi play-off'unda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek Dörtlü Final'e kalmak istediklerini söyledi.

Bryant Dunston, THY Avrupa Ligi'nde yaklaşan play-off maçları öncesi değerlendirmede bulundu. Olympiakos ile çok zorlu bir seriye çıkacaklarını belirten Dunston, şu ifadeleri kullandı: "Hayaller gerçekleşebilir ya da gerçekleşmeyebilir ama hedefi koymalısınız ki o hedeflere ulaşabilesiniz. Anadolu Efes'in hedefi her zaman kupadır. Olympiakos, seyircisiyle çok güçlü bir takım. Biz şu anda oradaki ilk maça konsantre olmuş durumdayız. Deplasmanda oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Ne olursa olsun deplasmanda galip gelmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız."

Kariyerinde daha önce 2013-2015 yıllarında Yunan temsilcisinin formasını giyen Dunston, Olympiakos ile Avrupa Ligi'nde final oynadığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: "Umarım daha önce final oynamasına katkıda bulunduğum Olympiakos'a bu fırsatı tanımam. Dörtlü Final'e kalmak bu sezon her takım için zor. Yeni bir sisteme geçildi ve her takım elinden geldiği kadar mücadele etti. Son 4 takım arasında kalmak gerçekten çok zor olacak. Biz her maçı etap etap düşünüyoruz. Önce ilk 8'e kaldık. Şimdiki hedefimiz Dörtlü Final'e kalmak. Bunun içinde sonuna kadar çalışıyoruz."

"İstanbul, motivasyonu artırıyor"

ABD'li basketbolcu, Dörtlü Final'in İstanbul'da düzenlenecek olmasının, kendilerini ekstra motive ettiğini dile getirdi. Bu durumun kendilerine büyük bir avantaj sağlayacağını düşündüğünü bildiren Dunston, "Dörtlü Final'in İstanbul'da olması kesinlikle ayrı bir motivasyon sağlıyor. Çünkü Türkiye'de olan bir Dörtlü Final'de, Türk takımının seyirci gücünü arkasına alacak olması çok büyük önem taşıyor." diye konuştu. Dunston, Yunanistan'dan döndüklerinde iç saha maçlarını kazanmaları gerektiğini de kaydederek, lacivert-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulundu.

"Taraftarları onların bir parçası"

Bryan Dunston, Olympiakos karşısında rakip taraftarları görmezden gelerek motivasyon kaybı yaşamamaları gerektiğini belirtti. Deplasmanda oynanacak maçlarda en iyi şekilde mücadele etmeleri gerektiğini aktaran Dunston, "Olympiakos taraftarı bütün enerjisini ve gücünü orada harcayarak takımın bir parçası haline geliyor. Deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda rakip taraftarları görmezden gelmemiz gerekiyor. Bizim de bu turda taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği Olympiakos-Anadolu Efes eşleşmesinde serinin ilk iki maçı 19 Nisan Çarşamba ve 21 Nisan Cuma günü Atina'da oynanacak.