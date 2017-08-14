"İyi mücadele edeceğiz"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nın taraftar desteğiyle 2017 Avrupa Şampiyonası'nda iyi mücadele edeceğine inandığını söyledi.



Kadıköy Acıbadem'de bulunan bir alışveriş merkezindeki spor salonunda gerçekleştirilen fotoğraf çekimine katılan Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımları ile ilgili açıklamada bulundu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Türkoğlu, "Milli takımımız, uzun bir kamp sürecinin ardından hazırlık maçlarına başladı. Takımımız istenilen formu henüz yakalayamadı. Aldığımız haberlerde, yapmış oldukları çalışmalar ve şu ana kadarki durumları gayet iyi. Şampiyonayı kendi evimizde oynamanın hem avantajları hem de dezavantajları var. Biz, bunu en iyi şekilde avantaja çevirmeye çalışacağız. Uzun yıllardır Türk halkı, bu tip organizasyonları sahiplenen bir ülke olmuştur. İnanıyorum ki bu süreçte genç arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacaklardır, onları destekleyeceklerdir. Vatandaşlarımızın desteğiyle oyuncularımız, Avrupa Şampiyonası'nda iyi mücadele sergileyeceklerdir. Biz de federasyon olarak her koşulda onların yanında olacağız, onları destekleyeceğiz." dedi. A Milli Basketbol Takımı'nın, İngiltere, Rusya, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile birlikte yer aldığı D Grubu maçlarının Ülker Sports Arena'da, şampiyonanın final etabı müsabakalarının ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağını hatırlatan Türkoğlu, "Biz, bu tip organizasyonları dört dörtlük yapan bir ülkeyiz. Bu şampiyonayı da aynı şekilde yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu organizasyonlar, FIBA ile ortaklaşa yapılıyor. Ülke olarak, federasyon olarak üzerimize düşen bölümü en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphe duymasını istemeyiz. İyi bir ekibe sahibiz. Arkadaşlar gerçekten iyi çalışıyor. İnşallah sorunsuz bir turnuva geçer. Vatandaşların, basketbolla güzel bir eylül ayı geçirmelerini diliyoruz. Şimdiden bize destek veren, desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Genç bir ekibe sahibiz. Bu genç ekip, Türk halkından gelecek destekle daha rahat, daha güvenilir oynayacaktır. Herkesi Avrupa Şampiyonası'na bekliyoruz." diye konuştu.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar hakkında da değerlendirmede bulunan Türkoğlu, şunları kaydetti: "Fenerbahçe'yi kutlamak gerekiyor, gerçekten Türk basketbol tarihinde çok önemli bir başarı elde ettiler. Bu sene Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarımızdan 2'si THY Avrupa Ligi'nde, 3'ü ULEB Avrupa Kupası ve geri kalanlar da FIBA'nın organizasyonlarında bizi temsil edecek. Sonuçta yurt dışında yapılan organizasyonların hepsi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etme açısından çok önemli. Federasyon olarak her koşulda onları desteklemek için yanlarında olacağız. Şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah finallerde şampiyon olanları görürüz ve biz de bir sporsever olarak onlarla gurur duyarız."