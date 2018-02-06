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Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet

NBA'de New Orleans Pelicans'ı 133-109 yenen Utah Jazz, üst üste 6. karşılaşmasını kazandı

06 Şubat 2018 Salı 11:03
Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet

NBA'e 7 maçla devam edildi. Utah Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği New Orleans Pelicans deplasmanından 133-109 galip ayrıldı.

Jazz'da Rodney Hood, 30 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Ricky Rubio 20 sayı, 11 asist, Rudy Gobert de 19 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Pelicans'ta Jrue Holiday'in 28 sayı, 5 ribaunt, Rajon Rondo'nun 18 sayı, 8 asist ve Anthony Davis'in 15 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Wizards, Wall olmadan da kazanıyor

Konuk olduğu Indiana Pacers'ı 111-102 mağlup eden Washington Wizards, art arda 5. galibiyetini elde etti. Wizards böylece dizinden ameliyat edilen all-star oyun kurucusu John Wall'dan yoksun çıktığı 5. maçı da kazandı. 8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta Bradley Beal 21 sayı, Kelly Oubre ise 15 sayı, 7 ribauntla bir adım öne çıktı. Markieff Morris de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolNBASporUtah JazzWashington Wizards
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