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Jimmy Butler Bulls'u galibiyete taşıdı

Chicago Bulls, Jimmy Butler'ın serbest atıştan bulduğu son saniye basketleriyle konuk ettiği Boston Celtics'i 104-103 yendi

17 Şubat 2017 Cuma 12:06
Jimmy Butler Bulls'u galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) baştan sona çekişme içinde geçen mücadelede Chicago Bulls, konuk ettiği Boston Celtics'i son saniye basketiyle 104-103 mağlup etti.

NBA'de 2 maç oynandı. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Chicago Bulls, Boston Celtics'i United Center'da ağırladı. Ev sahibi Bulls, maçın bitimine 0,9 saniye kala Jimmy Butler'ın serbest atıştan bulduğu basketlerle rakibini 104-103 yendi. Sezonun 28. galibiyetini alan Bulls'ta Butler 29 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Bobby Portis 19 sayı ve 8 ribaunt, Robin Lopez ise 15 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu. Celtics'te Isaiah Thomas'ın 29 sayı ve 7 asist, Kelly Olynyk'in 17 sayı ve 7 ribauntluk performansı, takımlarının sezonun 20. mağlubiyetini almasına engel olamadı.

Wizards zorlanmadı
Bankers Life Fieldhouse'da oynanan Doğu Konferansı temsilcilerinin diğer mücadelesinde Washington Wizards, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 111-98'lik skorla geçti. Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Wizards'ta Otto Porter Jr. 25 sayı ve 8 ribaunt, Markieff Morris 21 sayı ve 7 ribaunt, Bradley Beal 19 sayıyla skora katkı sağlarken, John Wall ise 20 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı. Üst üste 6. mağlubiyetini alan Pacers'ta Myles Turner 17 sayı ve 9 ribaunt, Paul George 17 sayı ve 7 ribaunt, Al Jefferson ve Rodney Stuckey ise 12'şer sayı kaydetti. NBA'e, All-Star Hafta Sonu etkinlikleriyle devam edilecek.

Son Güncelleme: 17.02.2017 12:08
Anahtar Kelimeler:
Boston CelticsJimmy ButlerChicago BullsNBABasketbol
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