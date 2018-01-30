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"Kaderimiz kendi elimizde değil"

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, "Grupta kaderimiz maalesef kendi elimizde değil. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi

30 Ocak 2018 Salı 10:14
"Kaderimiz kendi elimizde değil"

ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu'ndaki 5. maçında yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak Galatasaray Odeabank'ta başantrenör Oktay Mahmuti, zorlu bir süreçte olduklarını kaydetti.

Oktay Mahmuti, GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Grupta kaderimiz maalesef kendi elimizde değil. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız." dedi. Yoğun bir maç trafiğinde olduklarını aktaran Mahmuti, "Seyahat programımız da zorluydu. Darüşşafaka karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hem savunma hem hücum tarafında düzeltebileceğimiz birçok şey olduğuna inanıyorum. Burada bir kimlik oluşturmaya, her maç daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. Yarın da amacımız bu olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin ABD'li oyuncularından Henry Walker, grupta şanslarını devam ettirebilmek için mutlaka kazanmaları gerektiği vurgularken, Dwight Hardy ise tek amaçlarının galibiyet olduğunu dile getirdi.

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Son Güncelleme: 30.01.2018 17:03
Anahtar Kelimeler:
Spor
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