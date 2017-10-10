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Kadınlar Avrupa Ligi maçları başlıyor

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi, ilk maçlarını yarın yapacak

10 Ekim 2017 Salı 11:09
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Kadınlar Avrupa Ligi maçları başlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu mücadelesi, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

A ve B Grubu'nda gerçekleştirilecek mücadelede Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi yer alacak. Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Macaristan'ın Sopron ekibiyle karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki karşılaşma, TSİ 19.00'da Novomatic Spor Salonu'nda yapılacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi ise B Grubu'nda maçlarını yapacak. Fenerbahçe, grubundaki ilk karşılaşmasında yarın Rusya temsilcisi Nadezhda'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli takım ile Rus ekibi arasındaki mücadele, saat 20.00'de Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi ise B Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.30'da İtalya'nın Famila Schio ekibini Caferağa Spor Salonu'nda konuk edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolFenerbahçeFIBA Kadınlar Avrupa LigiGalatasarayYakın Doğu Üniversitesi
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