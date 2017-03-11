Kadınlarda 3. kupa Türkiye'ye gelecek

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, bu organizasyonda şampiyonluk kupasının Türkiye'ye gelmesi kesinleşti.



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray, Bellona AGÜ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor, adlarını yarı finale yazdırırken, son 4 takımın tamamı Türk ekiplerinden oluştu. Şampiyonluğa giden yolda yarı final ve final maçlarının Türk ekipleri arasında yapılacak olmasının kesinleşmesiyle, kupanın Türkiye'ye gelişi de garantilenmiş oldu.

Kupa kimin müzesine gidecek?

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluk kupasının hangi Türk ekibinin müzesine gideceği merak konusu. Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa'nın ESBVA-LM, Galatasaray, Slovakya'nın Good Angels, Bellona AGÜ, Fransa'nın BLMA ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Polonya'nın Wisla Can-Pack ekibini çeyrek finalde eleyerek, adlarını yarı finale yazdırmayı başardılar. Organizasyonun yarı final eşleşmeleri ise Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray ve Bellona AGÜ-Hatay Büyükşehir Belediyespor şeklinde oldu. Eşleşmelerde ilk karşılaşmalar 21 Mart Salı, ikinci maçlar ise 24 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Yarı final maçlarının sonunda finale kalacak ekipler, şampiyonluk kupası için 5 ve 12 Nisan tarihlerinde iki kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlar sonunda rakibine üstünlük sağlayacak takım ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2016-2017 sezonunun şampiyonu olarak tarihe geçecek.

Kadın basketbolunda 3. kupa olacak

FIBA Avrupa Kupası'nda final maçlarının ardından Türkiye, kadın basketbolundaki üçüncü Avrupa kupasına kavuşacak. Kadın basketbolunda daha önce iki Avrupa kupası kazanılırken, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Ligi'nde elde edilen iki şampiyonluğa da Galatasaray imzasını attı. Sarı-kırmızılı ekip, 2008-2009 sezonu FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İtalyan ekibi Cras Basket Taranto'yu eleyerek, kadın basketbolunda Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşattı. İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, İstanbul'daki rövanşı 82-61 kazanarak taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Galatasaray, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde adını zirveye yazdırdı. Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen organizasyonunun final maçında bir diğer Türk ekibi Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, bu kez Avrupa'nın kadın basketbolundaki en önemli kupasını Türkiye'ye getirdi.

Sarı-kırmızılılar, FIBA Avrupa Kupası'nda bu sezonda yarı finale yükselirken, yeni bir başarıya çok yaklaştı.