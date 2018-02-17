Kadınlarda derbi günü

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 15 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe haftaya ikinci, 10 galibiyet ve 7 yenilgisi olan Beşiktaş ise averajla beşinci sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe, evinde 82-65'lik skorla kazandı.