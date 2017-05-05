Kadınlarda final serisi başlıyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final mücadelesi, 7 Mayıs Pazar günü başlayacak.



Normal sezonu lider tamamlayan ve yarı finalde Beşiktaş'ı 3-0'la geçerek finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe karşısında saha avantajını elinde bulunduruyor. Yarı finalde Galatasaray'a 3-0 üstünlük kurarak adını finale yazdıran Fenerbahçe, deplasmandaki ilk iki maçta saha avantajını lehine çevirmek için galibiyet arayacak. Caferağa Spor Salonu'ndaki iki maçın ardından final mücadelesi, sarı-lacivertli ekibin sahasına taşınacak. Finalde üç galibiyete ulaşacak takım, 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. İlk üç maçta bu gerçekleşmezse serinin dördüncü karşılaşması yine Fenerbahçe'nin sahasında yapılacak. Dört karşılaşmanın ardından eşitlik olması durumunda beşinci ve son maç, Yakın Doğu Üniversitesi'nin salonunda oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisinin maç programı şöyle:

7 Mayıs Pazar:

Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (Caferağa)

9 Mayıs Salı:

Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (Caferağa)

12 Mayıs Cuma:

Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji)

14 Mayıs Pazar (Gerekirse):

Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi (Metro Enerji)

17 Mayıs Çarşamba (Gerekirse):

Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (Caferağa)