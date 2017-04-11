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Kadınlarda gurur gecemiz

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında iki Türk takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Bellona AGÜ, yarın karşı karşıya gelecek

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Kadınlarda gurur gecemiz

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ'yü konuk edecek.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda 4 Türk takımının yarı finale yükselmesiyle kupanın Türkiye gelmesi kesinleşti. Yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı saf dışı bırakarak, finale yükseldi. Bellona AGÜ ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek finalist oldu. İki takım arasında Kayseri'de oynanan ilk maç, 73-69 Yakın Doğu Üniversitesi'nin galibiyetiyle sona erdi. İki takım, rövanşta Caferağa Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.  Yakın Doğu Üniversitesi, ev sahibi olarak çıkacağı müsabakayı kazanması veya 3 ve az farkla kaybetmesi durumunda kupayı müzesine götürecek. Bellona AGÜ'nün 5 ve farklı galibiyetinde ise kupa Kayseri'ye gidecek. Mücadele, 4 farklı Bellona AGÜ üstünlüğüyle sonuçlanması durumunda uzayacak. Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

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BasketbolFIBA Kadınlar Avrupa Kupası FinaliYakın Doğu ÜniversitesiBellona AGÜ
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