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Kadınlarımız final için oynayacaklar

Kadınlar basketbolda 4 Türk takımı, yarı final rövanş maçlarına çıkacak. Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı, Bellona AGÜ ise Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

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Kadınlarımız final için oynayacaklar

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında 4 Türk takımı, yarın sahaya çıkacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı Caferağa Spor Salonu'nda ağırlayacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor da Bellona AGÜ'ye Kadir Has Spor Salonu'nda konuk olacak. Her iki maç da saat 19.00'da başlayacak. Yarı final ilk maçında Galatasaray'ı 87-81 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, rövanş mücadelesini 5 sayı farkla kaybetmesi durumunda bile finale yükselecek. Galatasaray'ın karşılaşmada 6 sayılık üstünlük sağlaması durumunda müsabaka uzatmaya gidecek. Sarı-kırmızılıların finale yükselmesi için en az  7 sayı farkla galip gelmesi gerekiyor. Deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-65 yenen Bellona AGÜ de diğer yarı final müsabakasında olduğu gibi rakibine 5 sayı farkla yenilmesi halinde bile adını finale yazdıracak. Hatay ekibinin, tur atlaması için maçı 7 sayı farkla kazanması gerekiyor. Konuk ekibin karşılaşmadaki 6 sayılık üstünlüğü durumunda mücadele uzatmaya gidecek. 

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