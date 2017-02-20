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Kaf Kaf'a tur için 11 sayı fark lazım

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla mağlup olan Karşıyaka, rakibini yarın İzmir'de konuk edecek

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:18
Kaf Kaf'a tur için 11 sayı fark lazım

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla 90-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş karşılaşmasında yarın İzmir'de karşılaşacak. Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners müsabakası yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 11 sayı farkla mağlup etmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners eşleşmesinin galibi bir üst turda Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.

Avrupa'da 167. karşılaşma
Avrupa kupalarında 167. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 81 galibiyet, 84 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 12 bin 950 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 12 bin 781 sayı gördü.

Son Güncelleme: 21.02.2017 11:58
Anahtar Kelimeler:
Fraport SkylinersPlay-off TuruFIBA Şampiyonlar LigiBasketbol
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