Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla 90-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş karşılaşmasında yarın İzmir'de karşılaşacak. Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners müsabakası yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 11 sayı farkla mağlup etmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners eşleşmesinin galibi bir üst turda Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.
Kaf Kaf'a tur için 11 sayı fark lazım
FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla mağlup olan Karşıyaka, rakibini yarın İzmir'de konuk edecek
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Alman temsilcisi Fraport Skyliners'a 10 sayı farkla 90-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rakibiyle rövanş karşılaşmasında yarın İzmir'de karşılaşacak. Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners müsabakası yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 11 sayı farkla mağlup etmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Pınar Karşıyaka-Fraport Skyliners eşleşmesinin galibi bir üst turda Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak.