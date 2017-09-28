Kaf Kaf'ın Avrupa macerası başlıyor

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, bu sezon üst üste 8. kez mücadele edeceği Avrupa kupalarında FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda gruplara kalma mücadelesi verecek.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final şansını çeyrek finalde kaybeden Pınar Karşıyaka, bu sezon aynı organizasyonda 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar ile karşılaşacak. Avrupa'da ilk olarak 1975-1976 sezonunda Koraç Kupası'nda mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, 2010-2011'de FIBA EuroChallenge Kupası'nda çeyrek finale çıkmayı başarmış, 2012-2013'te ise aynı kupanın finalinde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilmişti.

2014-2015'te ULEB Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kadar çıkan Pınar Karşıyaka, bir sonraki sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele ettikten sonra yoluna devam ettiği ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray Odeabank'a son 16 turunda elenmişti.

26 farklı ülke

Avrupa Kupalarında şimdiye kadar 26 farklı ülkeden takımlarla mücadele eden Pınar Karşıyaka, Fransız temsilcileriyle 15, Türk takımlarıyla 14, Rus ekipleriyle 13, Belçika ve İtalyan takımlarıyla ise on ikişer maça çıktı. Avrupa kupalarında 172. maçına çıkacak Türk ekibi, daha önceki müsabakalarda 85 galibiyet, 85 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 bin 365 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 229 sayı gördü.

Rakip Alba Fehervar

Yeşil-kırmızılı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Alba Fehervar ile ilk maçını yarın TSİ 19.00'da Macaristan'ın Szekesfehervar kentindeki Alba Regia Salonu'nda oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 2 Ekim Pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak. Pınar Karşıyaka ile daha önce karşılaşmayan Alba Fehervar, 2013-2014 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda aynı grupta yer aldığı TED Ankara Kolejliler'le oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Pınar Karşıyaka, Macar ekipleriyle daha önce oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Kazanırsa A Grubu'nda mücadele edecek

Pınar Karşıyaka, Macar ekibini geçtiği takdirde A Grubu'nda Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets'in (Almanya) yanı sıra elemelerden gelecek diğer ekiple mücadele edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini geçemediği takdirde ise yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.