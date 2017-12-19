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Kaf Kaf Litvanya deplasmanında

Karşıyaka, 9. hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya ekibi Juventus Utena ile karşılaşacak

19 Aralık 2017 Salı 12:15
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Kaf Kaf Litvanya deplasmanında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 9. hafta maçında yarın deplasmanda Litvanya ekibi Juventus Utena ile karşılaşacak.

Grupta ilk 8 haftada aldığı 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 13 puan ve averajla 3. sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Juventus Utena'ya konuk olacak. Utena kentiyle aynı adı taşıyan salondaki müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak. Pınar Karşıyaka, İzmir'deki ilk müsabakayı 90-78 kazanmıştı. Yeşil-kırmızılı ekibe geçen hafta dahil olan Marko Banic yarınki maçta forma giyebilecek. Eşi doğum yapan Jarrod Jones ile son transfer Byron Allen ise yarın takımda bulunmayacak.

Avrupa'da 182. randevu

Avrupa kupalarında 182. maçını oynayacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 91 galibiyet, 89 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 14 bin 222 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 75 sayı gördü.

AA

Son Güncelleme: 19.12.2017 12:52
Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaJuventus UtenaFIBA Şampiyonlar LigiBasketbol
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